Michel Lecomte rend hommage à Eden Hazard après l’annonce de sa retraite internationale

Après l’élimination de nos Diables rouges, les analyses -teintées par le spleen d’une déception qu’on avait du mal à avaler- laissent parfois le champ à des interprétations qui n’ont pas lieu d’être. Je parle pour moi… Dans un passage sur le plateau de « La Buvette » de Benjamin Deceuninck, je m’interrogeais sur la prudence de l’ex-sélectionneur, son manque d’audace. Pour faire court, on dira qu’il ne nous a pas manqué grand-chose en fin de compte mais je reste convaincu que cette touche d’audace bien dosée contre le Maroc et la Croatie nous aurait fait basculer vers les huitièmes. Eden Hazard n’entre pas dans cette réflexion. C’est devant lui, dans le jeu, qu’elle aurait pu et dû s’appliquer. D’abord parce qu’en deux rencontres, Eden nous a montré que son niveau était largement reparti à la hausse au point qu’on aurait aimé voir le dernier match avec lui plutôt qu’un pâle Trossard pas encore prêt. Ensuite, simplement, parce que c’est Eden.