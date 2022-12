L’opposition s’en donne à cœur joie

Pour Maxime Prévot, président des Engagés, « il est étonnant de voir que jeudi soir, à la RTBF, Paul Magnette absout Jean-Claude Marcourt et moins de 24 heures plus tard, il en appelle à la démission de celui-ci et de tout son Bureau… » : « Le Bureau doit incontestablement évaluer quelles sont encore la crédibilité et la sérénité avec lesquelles il se sent capable de gérer l’institution. A défaut, la démission collective s’impose logiquement. »