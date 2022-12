Le Qatar soupçonné d’arroser de gazodollars le Parlement européen

Séisme au Parlement européen (PE). La justice belge a lancé une vague de perquisitions vendredi 9 décembre au matin, à l’issue d’une enquête ouverte mi-juillet 2022 sur une organisation criminelle présumée, infiltrée au cœur de l’Europe et soupçonnée d’ingérence dans la politique de l’Union et de corruption par le Qatar, ont révélé Le Soir et Knack en primeur sur leurs sites web. Deux personnalités publiques, dont un ex-eurodéputé italien du groupe Socialistes et Démocrates (S&D), et le « patron » mondial des syndicats, ont été interpellées en matinée. Suivis quelques heures plus tard par une autre privation de liberté retentissante : celle d’une vice-présidente en exercice de l’hémicycle, la Grecque Eva Kaili.