Jesse De Preter, agent de Roberto Martinez: «Certains Diables peuvent-ils se regarder dans la glace?»

Roberto Martinez ne s’est pas avéré être le « Special One » capable d’offrir un titre à la Belgique. S’il répond aux messages des supporters, l’ancien sélectionneur national ne s’exprime pas encore publiquement. Son ami et agent le fait à sa place.

De Preter était l’homme qui avait fait venir Roberto Martinez en Belgique grâce à des contacts en Angleterre. Après six ans, malgré leurs nombreuses différences en termes de personnalité, ils sont devenus proches. La sortie de Martinez l’a aussi blessé, sur un plan professionnel comme personnel. « Le football est une jungle sans scrupule », lance-t-il. « Un jour, tu es le héros. Le lendemain, on te descend et on te jette par la fenêtre. Roberto ne fait jamais ça. Il ne parle pas dans le dos des gens. Pas même maintenant. Il a un grand sens moral. Ces valeurs ne sont-elles pas importantes ? Que vous puissiez à la fois être performant au plus haut niveau et être en accord avec vous-même en tant qu’être humain ? »