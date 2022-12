Soupçons de corruption du Qatar: Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen expulsée de son parti grec

Vendredi matin puis au fil de la journée, plus d’une quinzaine de perquisitions ont été menées par les agents de l’Office central pour la répression de la corruption à Bruxelles et quatre personnes, considérées comme suspectes, ont été interpellées afin d’être entendues par les enquêteurs dirigés par le juge d’instruction Michel Claise.

Parmi celles-ci, Luca Visentini, secrétaire général fraîchement élu de la Confédération internationale des syndicats, l’ancien eurodéputé S&D Pier-Antonio Panzeri ainsi que F. G., ancien assistant parlementaire de M. Panzeri, actuel collaborateur lié au groupe S&D et compagnon de Mme Eva Kaili. Cette dernière, âgée de 44 ans, ancienne présentatrice de la télévision grecque et eurodéputée depuis 2014, a également été visée par les enquêteurs, ont appris Le Soir et Knack. Son domicile a été perquisitionné vendredi en fin de journée et elle a été emmenée pour audition. Le parquet fédéral confirme l’interpellation « d’un membre du Parlement européen ». Eva Kaili est l’un des 14 vice-présidents de l’hémicycle européen.