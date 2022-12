Lionel Messi dézingue l’arbitrage du match Pays-Bas - Argentine: «La Fifa doit s’occuper de ça»

«On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d’une telle envergure», a fustigé Lionel Messi à l’issue de la victoire de l’Argentine sur les Pays-Bas (2-2, 4 t.à.b. à 3) en quarts de finale du Mondial-2022.

«Je crois que », a exhorté Messi au micro de beIN Sports, au terme d’une rencontre marquée par 14 avertissements (6 cartons jaunes contre les Néerlandais et 8 contre les Argentins) et plusieurs débuts de bagarre.

«L’arbitre ne peut pas ne pas être à la hauteur», s’est emporté le capitaine argentin.

«On a souffert ce qu’on a dû souffrir mais on y est arrivé et c’est ce qui est le plus beau», a-t-il commenté à propos de la victoire à l’arraché des siens.

L’Argentine «a montré match après match qu’elle savait jouer avec la même intensité, la même envie de se battre», s’est félicité l’attaquant, auteur d’une nouvelle performance majuscule, avec une passe décisive (35e), un penalty (73e) et un tir au but transformé.

En demi-finale mardi (20h00), l’Argentine affrontera la Croatie, tombeuse du favori brésilien (1-1, 4 t.à.b à 2).

«Ca va être un match très dur, a estimé Messi. La Croatie a prouvé qu’elle est très bonne (...) et on a vu que, si on les laisse jouer, ils ont de très bons joueurs qui savent prendre le ballon, surtout au milieu de terrain».

«C’est une équipe qui travaille depuis déjà plusieurs Mondiaux avec ce sélectionneur, (Zlatko Dalic, ndlr), ils se connaissent très bien, ils s’entendent très bien et ça va être très dur.»