Serie A: Romelu Lukaku va faire son grand retour à l’entraînement avec l’Inter Milan ce samedi

Après l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde, Romelu Lukaku avait pris quelques jours de vacances aux Seychelles, quelques jours durant lesquels il a travaillé avec Johan Gerets, préparateur physique. Ce samedi, le Diable rouge va faire son retour à l’entraînement avec l’Inter Milan.

Entre le 5 et le 9 décembre, les joueurs de l’Inter Milan ont effectué un stage de préparation à Malte. Ils ont affronté Gzira United et le RB Salzburg durant deux matchs amicaux et effectuent donc le retour en Italie, ce samedi. Romelu Lukaku sera présent à l’entraînement avec ses autres coéquipiers.