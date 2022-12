Neige, brouillard, verglas... l’IRM lance une alerte jaune

La journée de samedi débutera avec de nombreux nuages bas et avec du brouillard givrant sur certaines régions, selon les prévisions de l’IRM. Au fil des heures, quelques éclaircies seront possibles surtout sur l’ouest. Mais ailleurs, le temps restera souvent gris et en région côtière, quelques averses hivernales ne sont pas exclues. Les maxima s’échelonneront entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, 0 à +1 degré en plaine et +3 degrés à la mer. Le vent restera faible de sud-ouest, modéré à la côte. En Ardenne, il sera souvent faible et variable.

Cet après-midi, le brouillard persistera dans certaines régions avec une visibilité souvent inférieure à 500 m et localement inférieure à 200 m. Ce soir et la nuit prochaine, du brouillard givrant se reformera à nouveau su sud du sillon Sambre et Meuse.

Samedi soir, les nuages bas seront encore nombreux du centre à l’est alors que des éclaircies s’étendront sur l’ouest. Au fil des heures, la nébulosité augmentera à nouveau sur l’ouest avec le risque croissant de quelques faibles averses de neige. Risque de brouillard givrant surtout en Haute-Ardenne. Les minima seront compris entre -7 degrés en Hautes-Fagnes et -1 à -2 degrés sur le centre ou l’ouest. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec du brouillard givrant en Ardenne le matin. Le temps restera généralement sec mais quelques averses de neige pourront se manifester de manière isolée. Les maxima varieront entre 3 degrés en haute Ardenne et 0 ou +1, voire localement 2 degrés, en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud.

La nuit de dimanche à lundi sera partiellement nuageuse avec par endroits de larges éclaircies. Quelques averses de neige isolées resteront encore possibles en début de nuit, puis le temps redeviendra sec sur tout le territoire. Les températures redescendront entre 8 degrés dans les Hautes Fagnes, 4 degrés en Campine et - 3 degrés dans la région littorale et ailleurs en Flandre. Le vent s’orientera au sud est en étant faible à parfois modéré.

Retrouvez les prévisions météo région par région.

A lire aussi…

> La solution ultime pour ne plus jamais avoir froid en bossant

> La méthode scandinave pour enfin bien dormir avec votre conjoint