Le magnifique message de Pelé à Neymar après l’élimination du Brésil: «Ton histoire est loin d’être terminée»

Neymar a connu un ascenseur émotionnel ce vendredi soir contre la Croatie. L’attaquant brésilien a ouvert le score pour son équipe en prolongation, égalant ainsi le record de buts de Pelé. Ensuite, les larmes ont coulé, après l’élimination du Brésil lors d’une séance de tirs au but durant laquelle Dominik Livakovic a été le héros de la soirée.

Pelé, la légende du football brésilien, a tenu à adresser un messager de sympathie à Neymar. Il écrit ainsi : « Je t’ai vu grandir, je t’ai encouragé chaque jour et enfin je peux te féliciter d’avoir égalisé mon nombre de buts avec l’équipe nationale brésilienne. Nous savons tous les deux que c’est bien plus qu’un nombre. Notre plus grand devoir en tant qu’athlètes est d’inspirer. Inspirer nos collègues de la profession aujourd’hui, les prochaines générations et surtout inspirer tous ceux qui aiment notre sport. (…) Mon record a été établi il y a presque 50 ans, et personne ne s’en est approché jusqu’à maintenant. Tu y es arrivé petit. Cela valorise la grandeur de ton exploit. »