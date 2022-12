Maroc – Portugal: le Portugal aurait-il dû bénéficier d’un penalty en fin de première mi-temps ? (vidéo)

Phase polémique ce samedi, juste avant la mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde entre le Maroc et le Portugal. Alors que le score était de 1-0 en faveur des Marocains, Bruno Fernandes s’est écroulé dans la surface après un contact avec Achraf Hakimi, et a immédiatement réclamé un penalty. Mais l’arbitre n’a pas bronché et a laissé le jeu se poursuivre avant de siffler la mi-temps, sans revenir sur la phase, s’attirant les foudres de plusieurs joueurs portugais qui sont allés se plaindre devant lui avant de retourner aux vestiaires.