Maroc-Portugal: l’arrêt héroïque de Bounou en toute fin de match, qui a permis aux Marocains de créer un exploit historique! (vidéo)

Le Maroc a créé un exploit historique ce samedi, en devenant le tout premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde dans l’histoire du football. Et cet incroyable succès des Marocains face au Portugal n’aurait probablement pas été possible sans un excellent Yassine Bounou, élu homme du match. Une nouvelle fois auteur d’une excellente prestation, le gardien marocain a réalisé un arrêt de classe mondiale sur une frappe de Joao Felix en toute fin de rencontre. Et quelques minutes plus tard, le Maroc exultait après avoir validé son billet pour les demi-finales !