Parlement wallon: MR et Ecolo n’excluent pas non plus la démission des membres du Bureau

Etant donné l’ampleur du scandale lié au parlement de Wallonie et à ses dépenses exponentielles, tous les scénarios sont envisagés chez les libéraux. Et chez les verts, on n’écarte pas une démission collective dans un second temps. Tout est une question de tempo, car les deux partis insistent sur la responsabilité première du duo Janssens-Marcourt.