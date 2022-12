«Ils ont clairement fait pencher le match»: Bruno Fernandes fustige les arbitres argentins de Maroc – Portugal

Le camp portugais était très remonté après l’élimination en quarts de la Coupe du monde face au Maroc. Et la cible de leur colère était très précise : l’arbitre argentin Facundo Tello, et ses collègues également argentins. Pepe a été le premier à dégoupiller, estimant « inacceptable » la nomination d’un Argentin pour ce match. « Après ce que j’ai vu aujourd’hui, ils peuvent donner le titre à l’Argentine maintenant », a ensuite lancé le défenseur. Il était loin d’être le seul.

Bruno Fernandes était également dubitatif quant à la nationalité de l’arbitre, poussant son raisonnement encore plus loin. « Je ne sais pas s’ils vont donner la Coupe à l’Argentine. Je m’en fous, je vais dire ce que je pense

« C’est très étrange d’avoir un arbitre qui a encore son équipe nationale en compétition alors que nous, nous n’avons pas d’arbitre portugais. Nos arbitres arbitrent la Ligue des champions, donc ils ont la qualité et le niveau pour être ici. Ces arbitres n’arbitrent pas la Ligue des champions, ils ne sont pas habitués à ce type de matches, ils n’ont pas le rythme pour ça. Ils ont clairement fait pencher le match. En première mi-temps, il y a un penalty clair sur moi. Je suis isolé et jamais de ma vie je me laisse tomber quand je suis seul devant le gardien de but et que je peux tirer au but. »