Walid Regragui aux anges après la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde: «Très heureux d’avoir écrit l’histoire pour l’Afrique»

Walid Regragui, l’entraîneur de l’équipe du Maroc, était ravi au micro de TF1 à l’issue de la rencontre qui a vu les Lions de l’Atlas prendre le meilleur sur le Portugal samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022. « J’avais dit aux gars avant le match qu’il fallait écrire l’histoire pour l’Afrique. Je suis très très heureux », a-t-il confié.

Arrivé sur la pointe des pieds à la tête de l’équipe en août dernier à la suite du limogeage de Vahid Halilhodzic, Walid Regragui a d’ores et déjà marqué l’histoire du ballon rond en Afrique. Après être devenu le premier entraîneur africain à se qualifier pour les quarts de finale d’un Mondial, l’entraîneur de 47 ans continue sur sa lancée en atteignant, cette fois les demi-finales, au terme d’un nouveau combat acharné contre les Portugais.

« On est encore tombé sur une grande équipe du Portugal. On a tiré au max, on a encore des mecs blessés. Ceux qui entrent se battent. Le groupe a un état d’esprit », a-t-il réagi encore après avoir dirigé sa 8e rencontre seulement comme sélectionneur du Maroc.