Marine Tondelier, une nouvelle meneuse pour les Verts français

Les Verts français ont la réputation d’être un sacré panier de crabes imprévisibles. Ils n’ont pourtant pas créé la surprise ce samedi lors de leur congrès à Rungis, au Sud de Paris. Ils ont mis sur orbite la candidate qui était soutenue par l’équipe sortante. Sandrine Tondelier s’impose avec 90 % des voix des votants. Au premier tour visant à départager six motions, il y a quinze jours, elle avait déjà renvoyé dos-à-dos les « écolo-réalistes » soutenus par l’eurodéputé Yannick Jadot et les radicaux, défendus par la députée Sandrine Rousseau. Avec 47 % des voix contre 18 et 13,5 % à ses poursuivants, elle avait largement imposé sa ligne qui ne se voulait ni trop sage ni fondée sur le seul buzz médiatique.