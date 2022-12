Euro Hockey Indoor: la soupe à la grimace pour les Indoor Red Lions, battus 3-2 par la Suisse

Au moment d’aborder leur 5e et ultime rencontre de poule du Championnat d’Europe, les joueurs belges étaient bien conscients que même s’ils pouvaient se contenter d’un partage face à la Suisse pour valider leur ticket pour la petite finale du tournoi, il n’était pas stratégique voire intelligent de viser un tel résultat. C’était donc bien un second succès que les protégés de Maxime Bergez voulaient engranger avant d’affronter les Pays-Bas, ce dimanche, pour une médaille de bronze. Mais pour atteindre le dernier carré qui constituait bel et bien leur premier objectif dans cet Euro, les Belges allaient devoir encore augmenter leur niveau de jeu d’un cran ou 2 par rapport à leur première sortie du jour face à la République tchèque (victoire 3-2). Avec une prestation qui a juste obtenu la moyenne mais qui a permis à l’équipe de rester dans la course.

Face à la Suisse, Max Plennevaux, toujours en délicatesse avec sa cheville (entorse), et ses partenaires essayaient de prendre la rencontre en main pour éviter que leurs adversaires ne prennent confiance et surtout, l’ascendant dans les échanges. Mais alors qu’ils obtenaient les occasions les plus franches et 2 p.c. dans ce premier quart, ce sont bien leurs adversaires qui viraient avec un but d’avance après 10 minutes de jeu. La suite n’était guère plus enthousiasmante, avec beaucoup trop d’imprécisions, même si le jeune Mallory Magnant est tout de même parvenu à égaliser à la 17e minute. Le partage à la pause était logique.