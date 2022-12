Olivier Giroud fait référence à la...Belgique après la victoire de la France sur l’Angleterre

Olivier Giroud, meilleur de buteur de l’histoire des Bleus depuis dimanche, a ajouté une 53e rose à son compteur samedi lors de la victoire de la France sur l’Angleterre en quarts de la Coupe du monde. Et forcément, c’est avec une mine réjouit que l’attaquant des Bleus s’est présenté au micro de TF1 après cette qualification pour les demies. Avec une référence aux Diables rouges.

« C’est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement après avoir ouvert le score, cela m’a rappelé la Belgique en 2018 », lance Giroud. « Malheureusement, on prend ce penalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire et Griezmann me met un super ballon. C’était un très gros match, on connaissait le potentiel de cette génération anglaise. Ils ont tout. Nous, on a fait preuve de beaucoup de générosité. On a fait un match solide, avec beaucoup de générosité. On a été le chercher au mental. Je suis super fier de cette équipe. »