Jean-Michel Larqué après le succès de la France sur l’Angleterre: «Ceux qui ont produit le plus de jeu ne se sont pas qualifiés»

La France est venue compléter le plateau des demi-finales de la Coupe du monde en disposant de l’Angleterre 1-2. Une rencontre qui n’a pas été des plus faciles pour les Bleus, mais leur réalisme à une nouvelle fois porté ses fruits.

« Les Bleus ne sortent pas de ce quart de finale en étant franchement malheureux. Je ne pense pas que ceux qui ont produit le plus de jeu se sont qualifiés », confie notre consultant Jean-Michel Larqué. « J’ai trouvé cette France plutôt timide dans ses relances, avec des défenseurs qui n’ont jamais donné l’impulsion nécessaire. Heureusement que Griezmann a valorisé quelques ballons qu’il est venu chercher en retrait : il a été le seul facteur d’accélération de cette équipe qui ne s’est procuré que trois occasions sur la rencontre. Avec deux buts à la clé, on ne peut pas dire que le ratio soit le plus exécrable qui soit. »