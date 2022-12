«Qu’est-ce qui peut arriver à l’Équipe de France?», «Une impression d’invincibilité»: Daniel Riolo s’enflamme après la victoire de la France contre l’Angleterre (vidéo)

L’Équipe de France a eu très chaud ce samedi contre l’Angleterre, mais elle est parvenue à se qualifier in extremis pour les demi-finales de la Coupe du monde, dans un match marqué par le penalty raté d’Harry Kane alors que les Bleus menaient 2-1. Cette victoire a suscité l’enthousiasme du journaliste français Daniel Riolo, qui s’est montré très optimiste pour la France, qui affrontera le Maroc mercredi en demi-finale, dans l’ « After Foot » de RMC. « Qu’est-ce qui peut arriver à cette équipe de France ?! T’as l’impression d’une confiance ultime, d’invincibilité », s’est enflammé Riolo avant de poursuivre.

« Giroud, qu’on a toujours ultra défendu, le sélectionneur n’en voulait plus il y a trois mois et il est encore une fois l’homme providentiel ce soir. Tout ce qui s’apparentait à des mauvaises nouvelles se transforme en bonnes nouvelles. J’ai trouvé la France consistante en première période, mais en dessous en deuxième période. Mais ils arrivent à mettre un but, en étant portés par des joueurs qui sont encore plus que des tauliers. Les mecs comme Griezmann, Giroud ou Lloris, ce ne sont même plus des tauliers, c’est eux qui tiennent l’équipe. Puis en plus il y a la réussite avec Kane qui rate le péno. Il ne peut rien leur arriver. »