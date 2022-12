Jusqu’à -10°C, de la neige... voici les prévisions météo des prochains jours

La nébulosité sera variable à abondante dimanche avec un risque de quelques averses de neige isolées, indique l’IRM à l’aube. Les maxima seront compris entre -3 et +3°C.

La nébulosité sera d’abord abondante avec du brouillard givrant dans certaines régions. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies pourront se développer par endroits. Quelques averses de neige pourront se manifester de manière isolée mais le temps restera souvent sec.

Les maxima varieront entre 0 et -3°C en haute Ardenne et +2 ou +3°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud.

Lundi, après une nuit bien froide et parfois brumeuse avec quelques dépôts de givres le matin, le ciel sera assez ensoleillé. Les maxima varieront entre 0 et -3 degrés en Ardenne et se situeront généralement aux alentours de +1 ou +2 degrés en Flandre. Le vent de sud-est sera faible, puis parfois modéré. La nuit suivante sera à nouveau très froide avec des minima de -4 à -10 degrés en allant du littoral vers l'Ardenne.

Mardi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé, avant le retour de bancs nuageux plus nombreux en cours de journée. Une zone de neige glissera la nuit suivante sur la France et pourra éventuellement déborder sur le sud de notre pays. A confirmer. Les maxima varieront entre -2 et +3 degrés avec un vent faible à parfois modéré d'est à sud-est.

Mercredi, une perturbation neigeuse sur la France et l'Allemagne pourrait encore temporairement apporter un peu de neige sud le sud-est de notre pays. Une averse hivernale sur la côte n'est pas non plus à exclure. Les autres régions bénéficieront d'un temps plus sec avec des éclaircies. Les maxima varieront entre -2 et +3 degrés avec un vent faible à modéré de nord-est.