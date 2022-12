Gareth Southgate était dépité après la défaite de l’Angleterre contre la France: «On méritait mieux»

« Notre prestation méritait une meilleure fin, mais au bout ce ne sont que les buts qui comptent. J’ai dit aux gars que je pensais qu’ils avaient tout donné. Plus ce n’était pas possible. Des détails ont fait la différence. On ne peut pas être déçu de la manière. On a progressé au fil du tournoi. On a joué un super match, mais on est tombé sur une équipe d’un très haut niveau. La France a eu dur contre nous. Mais on doit les féliciter. »

Auteur d’un penalty avant de manquer un second à 2-1, Harry Kane était dévasté et se sentait responsable de l’élimination, mais a reçu le soutien de Southgate bien sûr. « On gagne et on perd ensemble. On a pris des buts évitables et on a eu des occasions. Harry n’a rien à se reprocher. Il a été décisif tellement de fois par le passé. Sans ses buts, on ne serait pas là où on est. »