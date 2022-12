«Cruelle», «manque de chance»: la presse anglaise revient sur l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde

La presse anglaise est revenue en long et en large sur la défaite des Three Lions contre la France, ce samedi soir.

De son côté, la BBC reste quelque peu positive : « Nous avons été la meilleure équipe pendant un long moment. Kane avait une dernière chance d’entrer dans l’histoire, mais son penalty passait au-dessus. Il y a peu de choses à reprocher à Southgate et aux joueurs. Ils étaient supérieurs, mais cela rend le fait de ne pas perdre encore plus douloureux. La route vers la première finale de la Coupe du monde depuis 1966 aurait pu être ouverte après cela. L’Angleterre doit rentrer chez elle un tour plus tôt qu’il y a quatre ans, mais elle a tenu plus de promesses. »