«Renversant», «le retour de la force bleue»: la presse française rêve d’un nouveau sacre en Coupe du monde

La France s’est hissée en demi-finale de la Coupe du monde après sa victoire contre l’Angleterre, ce samedi soir. Les Bleus rêvent toujours de réaliser un doublé, après leur sacre en Russie, lors du Mondial 2018. La presse française était très heureuse de cette victoire à l’arrachée.

« Show must go on ! » titrait le journal la Provence au lendemain de cette victoire française. « L’aventure continue ! En claquant un magnifique but à la 78ème minute, « King Giroud » a délivré les Bleus qui ont souffert face à des redoutables Anglais. » Le journal de Marseille ajoute ceci sur la performance collective des Bleus : « Un succès qui est l’œuvre du collectif et ne doit rien aux coups d’éclat des individualités ». Et d’ajouter sur cette qualification : « Un niveau de performance qui assoit un peu plus son statut de nation majeure dans le concert mondial du ballon rond. »