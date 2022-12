Critérium de la Première Neige: Armand Marchant 28e de la première manche du slalom à Val d’Isère

Septième au même endroit la saison dernière, Armand Marchant a terminé à une modeste 28e place lors de la première manche du slalom du Critérium de la Première Neige, dimanche matin à Val d’Isère. Parti en 29e position, le skieur de Thimister (24 ans) n’a pas réussi à s’approcher du top 10 qu’il avait affirmé vouloir ambitionner pour cette première étape du championnat mondial de sa discipline de prédilection mais il a tout de même réussi à sauver in extremis une place dans le top 30, ce qui lui ouvre les portes d’une seconde manche qui se dispute dimanche en tout début d’après-midi au même endroit. Sans doute parti un peu trop prudemment sur une piste déjà bien abîmée par les concurrents précédents, Marchand n’a pas pu redresser la barre dans la seconde partie de course moins pentue, terminant au final à un peu plus de deux secondes du leader, le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Parti en 62e position, l’autre skieur belge engagé, l’Anversois Sam Maes, a quant à lui abandonné assez rapidement.