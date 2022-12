«La belle histoire», «l’étoile du Mondial»: la presse internationale sous le charme des Marocains après leur qualification pour les demi-finales

« Ces Lions ont encore rugi ! » titre le parisien dans ses pages et ajoute : « Une nouvelle fois formidables d’abnégation, les Lions de l’Atlas ont sorti les Portugais, favoris. Pour la première fois, une formation africaine se glisse en demi-finale. Et le Maroc se met à rêver. »

L’Equipe n’a pas oublié la qualification des Marocains. « Premiers de classe », titre le quotidien français et ajoute : « Les Marocains sont entrés dans l’histoire hier en devenant la première sélection africaine à atteindre les demi-finales. Après avoir sorti l’Espagne puis le Portugal, ils rêvent d’un nouvel exploit, mercredi, face à la France. » Dans les pages du quotidien, on se pose la question : « Mais où s’arrêtera-t-il, l’outsider marocain ? Un round au Qatar, puis deux, trois, quatre, cinq et le voilà qui s’avance désormais face à la France pour le sixième. »

Et de conclure : « Les Marocains sont marqués physiquement et leur capitaine Romain Saïss a dû sortir du terrain sur une civière. Mais ils sont entrés dans l’histoire et sont portés par elle. Et maintenant, ils attendent la suite avec impatience… »