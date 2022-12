Remco Evenepoel dévoile son nouveau maillot de champion du monde pour la saison 2023 (vidéo)

La saison 2023 de cyclisme approche à grand pas et Quick Step-Alpha Vinyl a dévoilé ce dimanche le nouveau maillot que Remco Evenepoel portera en tant que champion du monde. Sur les réseaux sociaux, l’équipe de cycliste a publié une vidéo.

Le coureur belge s’est ainsi exprimé dans cette courte vidéo : « Je suis très heureux et fier de porter ce maillot si tôt dans ma carrière. Je sais que ça va être une année très spéciale avec beaucoup de pression sur mes épaules. Mais je vais essayer de gérer ça le plus tranquillement possible et de profiter de ce maillot durant toute la saison. »