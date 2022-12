La vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili écrouée pour corruption, Luca Visentini libéré sous conditions

Eva Kali, vice-présidente (S&D) du Parlement européen vient d’être placée sous mandat d’arrêt et écrouée dans le cadre d’une vaste enquête anti-corruption. Son compagnon et l’ex-député Antonio Panzeri restent eux aussi en cellule. Le patron de la Confédération internationale des syndicats est libéré sous conditions.

Soupçonnée d’être impliquée dans un vaste schéma de corruption impliquant actuels et anciens parlementaires, des assistants et d’autres personnes publiques du milieu européen à Bruxelles, la vice-présidente (S&D) du Parlement européen - il y a en tout 14 vice-président(e) au parlement européen - Eva Kaili, de nationalité grecque, avait été interpellée vendredi à son domicile bruxellois. Puis auditionnée par les enquêteurs et le juge d’instruction financier Michel Claise. Son compagnon, Francesco Giorgi, assistant parlementaire d’un autre député, avait lui aussi été déféré pour audition. Au terme de cette garde-à-vue dont le délai ne pouvait excéder 48 heures, Mme Kaili a été placée sous mandat d’arrêt, inculpée pour corruption, blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle, ont appris Le Soir et Knack. Son compagnon a lui aussi été inculpé et placé sous mandat d’arrêt, de même que l’ancien député S&D Pier Antonio Panzeri. F., un lobbyiste bruxellois interpellé vendredi, reste lui aussi en cellule.

Le père de Mme Kaili, qui avait été surpris avec une valise remplie d’argent liquide à la sortie d’un hôtel bruxellois, a été libéré. Enfin, Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, a été libéré sous conditions.

L’eurodéputé belge Marc Tarabella (S&D) a pour sa part été perquisitionné samedi soir dans le cadre de cette même enquête.