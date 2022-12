Une statistique incroyable en Coupe du monde: deux clubs sont toujours représentés en finale depuis 1982

Depuis 1982 et la finale opposant l’Italie à l’Allemagne de l’Ouest, l’Inter Milan et le Bayern Munich ont toujours été représentés en finale de la Coupe du monde. Comme pour les précédentes éditions et ce depuis quarante ans, on retrouvera au moins un joueur de l’Inter et du Bayern Munich en finale grâce aux matches prévus lors des demi-finales (France – Maroc et Argentine – Croatie).

En finale, le Bayern Munich pourrait être représenté par des joueurs français (Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Lucas Hernandez), ou bien marocain (si Noussair Mazraoui se remet de sa blessure) ou encore croate (Josip Stanisic).

Concernant l’Inter Milan, il y aura match entre Lautaro Martinez pour l’Argentine et Marcelo Brozovic pour la Croatie.