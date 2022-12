Jeux vidéo: le plus gros deal «tech» de l’histoire pourrait tourner au fiasco

La proposition de rachat en janvier dernier, avait fait grand bruit. Et pour cause : il s’agissait du plus gros montant jamais dépensé par une entreprise technologique pour faire l’acquisition d’une autre. Microsoft voulait se payer un des quatre plus gros éditeurs indépendants de jeux vidéo, Activision-Blizzard-King, pour la modique somme de 69 milliards de dollars.