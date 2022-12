Vente aux enchères: John et Yoko, couple collector

Le magazine américain « Rolling Stone » vient de mettre aux enchères son numéro le plus rare, le 335. En couverture : le légendaire cliché de John Lennon et Yoko Ono pris par Annie Leibovitz quelques heures avant la mort du chanteur.

La séance s’est déroulée dans une pièce lumineuse et ensoleillée surplombant le parc, racontait Yoko Ono en 2004. Nous nous sentions à l’aise parce que c’était Annie et nous lui faisions confiance. » Le 8 décembre 1980, quelques heures seulement avant d’être assassiné devant son immeuble à New York, John Lennon accueillait la photographe américaine dans son appartement pour une cover destinée au magazine de pop culture Rolling Stone.

Leibovitz avait en tête cette autre une où le couple avait posé nu en 1968 – un énorme tapage qui avait contribué à bâtir la légende rock’n’roll du bimensuel – « mais Yoko était réticente », se souvient la photographe, citée ce lundi par Rolling Stone. « Elle a dit : “Je vais enlever ma chemise, mais pas mon pantalon.” J’étais un peu déçue, et j’ai répondu : “Laisse tout en place.” J’ai pris un Polaroid et on a tout de suite su combien c’était fort. »