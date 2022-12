L’élite russe face à Poutine: derrière le malaise, l’inaction

Entre inquiétude et colère, ils sont nombreux dans l’élite russe à remettre en question le Kremlin de Vladimir Poutine. « En question, mais pas en cause pour autant… », précise l’un de ces observateurs à Moscou qui, proche de certains cercles de la hiérarchie politico-économique, sent monter lassitude et frustration au dixième mois de « l’opération militaire spéciale » russe en Ukraine, selon la litote du Kremlin. « Le retrait de Kherson a révélé tous les errements du commandement militaire mais aussi la très mauvaise direction politique au sommet. Parallèlement, la non-participation de Poutine au G20 de Bali a mis en lumière son isolement international, confirmé notamment par le malaise régnant jusque dans les ex-républiques soviétiques supposées être fidèles à Moscou », insiste cette même source. Avant de prévenir : « Beaucoup veulent la fin de Poutine. Mais personne n’est prêt à s’impliquer pour provoquer cette fin. Il n’y aura pas de changement de régime pour autant. »