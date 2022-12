Fédération Wallonie-Bruxelles: l’investissement culturel frôle le milliard d’euros par an

Combien pèse aujourd’hui en Belgique francophone la culture, en termes de richesse créée, de produit intérieur brut, d’emplois ? Faute de « comptes satellites » de la culture – comme en établissent l’Espagne et les Pays-Bas – et faute de cadastre (on en est à la construction du référentiel qui devrait permettre un jour ce cadastre), il est probable que ces questions demeurent encore longtemps sans réponse.