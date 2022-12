Infections au streptocoque A: 5 décès en Belgique dont un enfant

Une course contre la montre. Souvent bénigne voire asymptomatique chez la plupart des gens, l’infection au streptocoque A engendre le plus souvent des angines, de l’impétigo (infection de la peau) ou des scarlatines qu’un simple antibiotique vient annihiler en une dizaine de jours. Dans certains cas, la bactérie parvient à envahir des organes, des tissus – on parle de bactérie mangeuse de chair – ou encore le sang, provoquant un choc toxique qui peut entraîner le décès du patient en moins de 24h. « Heureusement, ces cas restent rares, souligne le pédiatre de l’Hôpital universitaire des enfants (Huderf) Pierre Smeesters. Tout simplement parce que la bactérie est très sensible à la pénicilline et on n’a jamais enregistré jusqu’ici de cas de résistance. Le problème reste un retard éventuel de diagnostic car les infections au streptocoque A présentent des tableaux cliniques très diversifiés, allant de la simple angine à la méningite en passant par la pneumonie ou encore la nécrose des tissus.