Parlement wallon: quand le greffier faisait l’unanimité au sein du Bureau

Nous sommes presque en 2023 et l’évocation du seul nom du greffier du parlement de Wallonie suscite des réactions outrées à tous les niveaux de l’assemblée régionale. Il n’en a pas toujours été ainsi. La RTBF a exhumé l’autre jour les images du discours de fin de législature d’André Antoine, président entre 2014 et 2019 : le panégyrique de Frédéric Janssens prononcé par le Brabançon avait été applaudi sur tous les bancs.

Mais on peut remonter plus loin encore dans le temps pour cerner l’aura dont a longtemps bénéficié ce personnage à Namur. Le 5 décembre 2013, par exemple, le Bureau du parlement se réunit, en présence du greffier. On y retrouve le PS, le MR et Ecolo, à travers le président Patrick Dupriez.