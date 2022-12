Soupçons de corruption par le Qatar: l’eurodéputé Marc Tarabella convoqué par la commission de vigilance du PS

Dans le cadre de l’opération anti-corruption au Parlement européen, le domicile de l’eurodéputé belge PS, Marc Tarabella, a été perquisitionné samedi soir en sa présence. Du matériel informatique et son GSM ont été saisis par les enquêteurs de l’OCRC dirigés par le juge Michel Claise. Marc Tarabella n’a pas été privé de liberté et a assuré à l’agence Belga n’avoir « rien à cacher » et vouloir collaborer à l’enquête.

En interne au PS, il nous revient qu’il confirme n’avoir rien à se reprocher et que l’enquête concerne plutôt un collaborateur.

Il n’empêche. Etant donné cette perquisition, les instances compétentes du parti veulent en savoir plus. La commission de vigilance du PS a donc décidé, ce dimanche, de convoquer l’eurodéputé Marc Tarabella pour qu’il s’explique sur le comment et le pourquoi de cette perquisition à son domicile. Ce qu’il devrait faire dans les prochains jours.