Analyse – Téléscopage

Un télescopage dans l’actu politique, cherchez l’erreur, c’est une coïncidence pas fâcheuse, plutôt inspirante : il n’est pas allé à Dubaï, mais il quittera la présidence du parlement de la Communauté française. Rudy Demotte nous annonce qu’il exécute son dernier mandat, il tourne la page en politique. Il est vrai qu’à 59 ans, il était déjà en repli depuis plusieurs années, un peu pour des raisons personnelles, surtout parce que ça ne collait plus avec la politique comme elle va, cela après avoir longtemps occupé le devant de la scène au PS et les plus hautes fonctions gouvernementales : élu député en 1995 (« Merci Philippe Busquin, j’insiste »), il sera ministre de l’Economie et la Recherche scientifique en 1999, puis des Affaires sociales et de la Santé entre 2003 et 2007 (son fait d’armes majeur), ministre-président wallon et de la Communauté entre 2007 et 2014 (« Merci Elio Di Rupo, j’insiste »), sans oublier les mayorats de Flobecq puis de Tournai.