Soupçons de corruption par le Qatar: avec l’affaire Eva Kaili, le Pasok grec craint que resurgissent ses démons…

Etiquettes vertes autour du cou, les militants et cadres du Pasok sont réunis, ce dimanche, à Athènes pour un comité central censé présenter le programme et la stratégie du parti social-démocrate grec avant les élections législatives prévues au printemps 2023. Mais depuis les révélations du Soir, le nom d’Eva Kaili, l’ex-vice-présidente du Parlement européen, fait trembler le Pasok. Nikos Androulakis, lui aussi député européen et élu à la tête du Pasok en décembre 2021, a donc décidé de se montrer offensif et incorruptible dans son discours : « Je ne transigerai pas avec des pratiques qui ont nui aux gens du parti dans le passé. Je n’accepterai pas la moindre ombre de soupçon en matière de transparence. Je ne permettrai à personne de ternir le nouveau cours du Pasok », a-t-il tempêté. Histoire de bien dire que le Pasok en a fini avec ses vieux démons…