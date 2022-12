Nouvelle réforme du Pacte d’excellence: l’enseignement qualifiant

Après les plans de pilotage, les rythmes, le tronc commun et d’autres joyeusetés, le gouvernement francophone s’attaque à un nouveau chantier d’envergure : la réforme du qualifiant. « Le Soir » a pu en prendre connaissance. En voici l’essentiel.

Discrètement mais sûrement, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles se penche sur une réforme substantielle de l’enseignement qualifiant. On parle ici d’environ un élève de l’enseignement secondaire sur trois, soit environ 120.000 adolescents. C’est le Pacte pour un enseignement d’excellence qui impose de transformer le parcours qualifiant – encore trop souvent considéré comme un canal de relégation – en une « filière d’excellence, valorisante pour chaque élève et permettant une intégration socioprofessionnelle réussie ». Le même Pacte ajoutait : « tout en simplifiant son organisation ». Riche idée ! A ce niveau, la mise en place et la gestion d’options sont d’une complexité sans nom.