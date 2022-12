Coupe du monde: les clés de la folle épopée marocaine

Dans les cages, en défense, au cœur du jeu ou sur le front de l’attaque, les Marocains affichent une détermination remarquable, un état d’esprit capable de renverser des montagnes. La Belgique, l’Espagne et le Portugal en ont fait les frais.

Le Maroc ne cesse de surprendre, de bousculer l’ordre mondial préétabli. D’exploit en exploit, les Lions de l’Atlas ont décroché leur place dans le dernier carré de la Coupe du monde. Une première dans l’histoire du football africain. Cette épopée, le Maroc la doit en grande partie à Walid Regragui, qui a repris les rênes de la sélection après la résiliation du contrat de Vahid Halilhodzic. En quelques semaines, il a mis sur pied une organisation très bien rodée et a façonné un état d’esprit collectif insubmersible. Tout cela n’aurait pas été possible, néanmoins, sans des éléments talentueux et humbles dans le travail.

1 Le mur Yassine Bounou