Armand Marchant à Val d’Isère: «Encourageant pour la suite»

En arrachant dimanche une 17e place finale finalement assez conforme à ses attentes générales posées en amont du Critérium de la Première Neige à Val d’Isère, on pourrait penser Armand Marchant pleinement satisfait de son retour en compétition après près de six mois d’attente. « Il y a effectivement eu de belles choses, que l’on peut qualifier d’encourageantes pour la suite », précisait-il en fin d’après-midi alors qu’il était en route pour l’Italie. Pourtant, si l’on dépasse le constat purement arithmétique de ce résultat sec qui lui offre ses premiers points de la saison en slalom, sa discipline de prédilection, on peut comprendre que le Thimistérien, qui fêtera mercredi son quart de siècle, puisse avoir de petits regrets. Il aura encore pas mal de pain sur la planche.