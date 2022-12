Natation: Valentine Dumont au bout du monde pour un nouveau départ

A priori, elle n’aurait pas dû être là, « parce que l’objectif, c’est plutôt la préparation de la saison en bassin de 50 mètres ». Mais suite à la décision de la Cour belge d’arbitrage pour le sport contre la Fédération belge de natation pour avoir divulgué trop tard les critères de sélection pour les Mondiaux en bassin de 25 mètres de Melbourne, Valentine Dumont sera bien en Australie cette semaine en compagnie de Florine Gaspard et Fleur Vermeiren pour y défendre l’honneur de la mini-délégation belge. « Ce sera de toute façon un bon moyen d’acquérir un peu plus d’expérience internationale et une belle occasion d’affronter des adversaires de très bon niveau », dit-elle.