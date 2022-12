Chris Van Puyvelde, directeur technique du Maroc: «Pourquoi devrait-on s’arrêter de rêver?»

Au moment où le football marocain vit ses plus grandes heures de gloire, son directeur technique national joue de malchance. Au poste depuis juillet après avoir occupé les mêmes fonctions en Belgique et en Chine, Chris Van Puyvelde (63 ans depuis le 5 décembre dernier) est confiné dans sa chambre à Doha à cause du Covid, ce qui ne l’empêche pas d’apprécier comme il se doit les prestations des hommes de Walid Regragui. « Si le Roi du Maroc fête les victoires de l’équipe nationale dans les rues de Rabat, vous pouvez imaginer ce qu’elles représentent pour tout le pays », souligne-t-il à l’autre bout du téléphone. « C’est fantastique, c’est incroyable. Je réside dans l’hôtel des membres de la Fédération et des familles des joueurs, l’ambiance est indescriptible. je n’ai pas les mots pour exprimer tous les sentiments par lesquels nous passons. Le Maroc va jouer 7 matches de Coupe du monde, la fête sera énorme pour le retour au pays… et lors des réveillons en Belgique en compagnie de mes amis marocains. »