Parlement wallon: derrière les scandales à répétition, toujours l’opacité, l’entre-soi, la déconnexion, l’absence de contrôle…

Un organe qui choisit de ne pas contrôler et des décisions prises à l’abri des regards trop critiques… Le dossier du greffe du parlement wallon n’est pas sans rappeler d’autres affaires qui ont défrayé la chronique par le passé. Petite piqûre de rappel.

Il faut prendre des mesures afin que cela ne se reproduise plus, changer les règles, adapter le fonctionnement. Ces sages résolutions ont été entendues ces derniers jours, à mesure que remontaient les éléments du dossier concernant le greffe et le Bureau du parlement wallon. Les optimistes diront que l’on sort de la crise par le haut, en tirant les leçons. Les pessimistes rétorqueront que cette rengaine est connue car répétée à l’occasion de chaque nouveau scandale. Elle servirait presque de paravent au politique pour se dédouaner. Et il paraît difficile de donner tort à ces derniers.