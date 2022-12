Coupe du monde: pourquoi Lionel Messi s’est emporté contre Louis Van Gaal et les Pays-Bas

Vendredi soir, Lionel Messi a marqué de son empreinte la rencontre entre l’Argentine et les Pays-Bas. Mais pas que d’une bonne manière. S’il a inscrit un penalty, délivré un assist et converti son tir lors de la séance de tirs au but, il a également totalement dégoupillé pendant et après la rencontre. Après avoir inscrit le deuxième but des siens, la Pulga s’est avancée devant le banc des Bataves et a mis ses mains derrière ses oreilles, réalisant le Topo Gigio. Un geste qui était la marque de fabrique de son ancien coéquipier Juan Roman Riquelme, l’ex-international argentin qui avait évolué sous les ordres de Louis van Gaal à Barcelone au début des années 2000 et qui avait eu maille à partir avec le technicien hollandais. Tellement qu’il avait finalement quitté le Barça sur un échec, filant à Villarreal où il allait vivre la plus belle période de sa carrière sur le sol européen.

Aussitôt le match terminé, Messi en a rajouté une couche, se dirigeant à nouveau vers Van Gaal, lui glissant quelques mots hostiles avant de lui mimer de fermer sa bouche. Ce qui nécessita l’intervention d’Edgar Davids, l’adjoint des Pays-Bas, qui sépara les deux hommes avant qu’ils n’en viennent aux mains.

Une réaction d’une rare violence dans le chef de la star argentine qui se justifiera toutefois quelques instants plus tard, faisant référence aux propos d’avant-match de van Gaal. Ce dernier avait déclaré que, lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, Messi n’avait pas bien joué et « n’avait pas touché un ballon ». « Van Gaal n’a pas montré de respect dans ses commentaires avant le match », a expliqué le capitaine argentin qui, au passage, en a profité pour dézinguer la tactique de l’entraîneur batave. « Il dit proposer un bon football et ensuite il fait envoyer de longs ballons dans la boîte. Notre victoire était méritée. »

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là puisque Messi s’en est ensuite violemment pris à Wout Weghorst, insultant en pleine interview à la télévision argentine le double buteur des Pays-Bas qui se trouvait à proximité. « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Mais qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Allez va-t’en ! », a-t-il lancé au héros malheureux des Oranje (qui l’aurait provoqué du regard).

« Je voulais lui serrer la main après le match », s’est quant à lui expliqué l’attaquant prêté à Besiktas par Burnley. « J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur. Mais il a repoussé ma main et n’a pas voulu me parler. Mon espagnol n’est pas très bon, mais ce n’étaient pas des mots respectueux. Ça m’a vraiment déçu », a-t-il déploré.