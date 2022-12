«Va-t-on imiter un jour le basket?»

Quelle ne fut pas la surprise des spectateurs et téléspectateurs en début de tournoi en découvrant, avec stupeur, la durée du temps additionnel. Lors des quatre premiers matches, 65 minutes supplémentaires ont été accordées par les arbitres, la palme revenant à la rencontre entre l’Angleterre et l’Iran, rallongée de près d’une demi-heure (14’22’’ en première mi-temps et 12’34’’ en seconde) ! Un rab de temps qui a vu naître des scénarios totalement improbables. Comme cette victoire au premier tour des Iraniens contre le Pays de Galles avec deux goals aux 98e et 101e minutes. Ou encore comme cette égalisation en quarts de finale vendredi des Pays-Bas face à l’Argentine à la 101e minute.