«Je tire mon chapeau à Stéphanie Frappart»

Le jeudi 1er décembre 2022 restera dans l’histoire du football comme le jour qui a vu pour la première fois une femme siffler un match de Coupe du monde. La Française Stéphanie Frappart ayant officié lors de la rencontre de groupes entre l’Allemagne et le Costa Rica. Une prestation saluée par Stéphane Breda. « Elle a d’énormes compétences. Et c’est cela que les clubs et les sélections veulent : une personne compétente qui sache tenir une rencontre. Ce jour-là, elle a livré une très bonne performance. Mais il ne s’agissait en aucun cas d’une surprise. Car c’est une valeur sûre, elle avait déjà notamment arbitré en Ligue des Champions. Il faut lui tirer son chapeau pour ses compétences physiques. Car tout va plus vite chez les hommes que chez les femmes. Pour en arriver là, elle a dû énormément travailler. Et elle en est récompensée car je ne l’ai absolument pas vue à la traîne. »