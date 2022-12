«Cinq changements? Bon pour le spectacle»

Mise en œuvre durant la période du Covid, la règle des cinq changements (NDLR : six si des prolongations sont nécessaires) tend depuis lors à se généraliser et a d’ailleurs été appliquée pour la toute première fois en Coupe du monde lors de cette édition qatarie. Une excellente nouvelle du point de vue de Stéphane Breda. « J’ai fait le Covid en 2020. J’ai recommencé à courir ensuite et je me suis déchiré le mollet à deux reprises en quelques semaines, alors que je n’avais jamais eu de déchirure auparavant. Je suis donc persuadé que cette mesure peut permettre de diminuer le risque de blessure. De plus, cela permet de mettre plus de sang frais sur le terrain. Ce qui entraîne donc un jeu plus rapide et une rencontre plus intéressante à regarder. Or, c’est cela que les gens veulent voir : du spectacle. D’ailleurs, c’est assez impressionnant de comparer les matches d’aujourd’hui avec ceux de la Coupe du monde 1986 par exemple. À l’époque, on dirait que les joueurs marchaient sur le terrain. Aujourd’hui, leur aspect physique s’est énormément développé.