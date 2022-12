Dermot Kennedy voit grand

Island-Universal.

Il y a trois ans, le chanteur folk dublinois parvenait à placer son premier album en tête des charts brittons, avec une musique qui n’était pas sans avoir de nombreux points communs avec celles d’Ed Sheeran, de Hozier, de Tom Rosenthal ou encore de James Blunt. En tout cas, ça marche pour le jeune homme car après un premier Forest National en novembre 2019, il remet ça le 23 mars prochain. Le garçon est ambitieux, ce qui explique également pourquoi, sur ce deuxième opus, on sent l’évolution vers des sonorités plus électriques et électroniques, à même de pouvoir lui permettre d’envisager de très grandes salles suivies de vastes festivals de plein air. Du coup, la ressemblance avec le genre établi par Ed Sheeran ne fait que s’accentuer. Surtout que lui aussi aime pleurer des chansons d’amour avec des seaux de lamentations et de mélancolie romantique. Les singles Kiss Me, Something To Someone et Better Days ont déjà annoncé la couleur d’un disque positif et plein d’espoir.