Dean Lewis aussi veut sa part du gâteau

Island-Universal.

L’Irlandais Dermot Kennedy n’est pas seul à vouloir rafler la mise avec un néo-folk « sheeranien ». En Australie, c’est Dean Lewis qui se dit que lui aussi peut faire aussi bien. En sa terre natale, son premier album A Place We Knew , a décroché la première place des charts dès sa sortie en 2019. Il n’a pas moins d’ambition que Dermot pour conquérir le monde mais à la différence du barde moderne irlandais, Dean a décidé lui, pour ce deuxième album, de prendre ce qu’il aimait de son premier opus… « et aller plus loin ». « J’ai vu d’autres artistes changer complètement de cap sur leur deuxième album et je ne voulais pas faire ça », dit-il. Il a donc étudié ses trois chansons préférées de A Place To Knew (à savoir Waves, Be Alright et Half A Man), comme par hasard les préférées de ses fans, et s’est dit : « C’est ce style. Je veux aller plus loin dans cette direction ». Ce qui donne un paquet de ballades romantiques qui pleurent une relation sentimentale récemment perdue. Les amateurs de larmes et de lamentations vont raffoler de ce disque essentiellement acoustique, dont le principal défaut est de beaucoup ressembler à ce que font les Kennedy et autres Sheeran.