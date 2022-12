La nuit pas si silencieuse de Sarah Connor

Universal.

Tous les ans, la tradition (essentiellement américaine) de disques de Noël débarque chez nous avec son lot de standards usés jusqu’à la corde. Tous les artistes s’y collent, surtout au moment où ça les arrange bien, pour se reposer entre deux projets ou quand le succès s’essouffle un peu. En Belgique, c’est Axelle Red qui cette année montre l’exemple (on en parlera la semaine prochaine) alors qu’en Allemagne, c’est la très populaire Sarah Connnor qui nous convie au banquet de Noël. Du coup, elle chante en anglais. Comme elle avait déjà publié un Christmas in My Heart en 2006, la chanteuse hambourgeoise se fend cette fois d’un disque constitué d’originaux, d’où le titre. Car, oui, Sarah aime le rock, la dance et la soul et si ses chansons respectent le thème saisonnier hivernal, musicalement la plupart des chansons sortent des traces habituelles. La plage titulaire décrit l’agitation familiale entourant une veillée de Noël. Le single Ring Out The Bells sonne les cloches de façon euphorique alors que 24th évoque la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année.